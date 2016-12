CTS’ Sun Met Day Multi Million Bonanza

Cape Thoroughbred Sales are anticipating a bumper month in January 2017, with their flagship sale and the running of some generously endowed sales races.

The three CTS sale races, the CTS 1200, the CTS 1600 and the Kuda Sprint (for 2yo’s), will offer total stakes of in the region of a staggering R15 million for owners on Sun Met Day, 28 January.

The National Horseracing Authority of South Africa have kindly published a listing in merit rating order of possible qualifying candidates for the $500 000 CTS 1200 and the $500 000 CTS 1600 which will be run on Sun Met Day.

Chief Handicapper Roger Smith has pointed out that the table does not take cognisance of distance suitability and any other factors which may influence the composition of the final field.

The Cape Premier Yearling Sale will be held at the CTICC on 21 and 22 January.

The table in MR order:

