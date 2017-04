If The July Was Run Today…

Our resident handicapper has penned the weights to be carried for the R4,25 million 2017 Gr1 Vodacom Durban July, based on MR’s as at 13 April 2017.

Horse are entries listed in order of weight – and for those below the minimum cut-off showing by how much they are under sufferance.

Just in case you missed the entries

Horse Sex Age WFA MR Min Max MR kg Suff Mass Captain America m 6 116 53 60 60,0 60,0 Marinaresco m 4 115 53 60 59,5 59,5 French Navy m 5 113 53 60 58,5 58,5 Master Sabina m 7 110 53 60 57,0 57,0 Bela-Bela f 4 109 52 59 56,5 56,5 Brazuca (AUS) m 4 108 53 60 56,0 56,0 Krambambuli m 5 107 53 60 55,5 55,5 Mac De Lago (AUS) m 5 107 53 60 55,5 55,5 The Conglomerate (AUS) m 5 107 53 60 55,5 55,5 It’s My Turn m 4 106 53 60 55,0 55,0 Deo Juvente m 5 106 53 60 55,0 55,0 Nightingale f 4 105 52 59 54,5 54,5 Celtic Captain m 4 105 53 60 54,5 54,5 Fort Ember f 4 104 52 59 54,0 54,0 Star Express f 4 104 52 59 54,0 54,0 Black Arthur m 4 104 53 60 54,0 54,0 Saratoga Dancer m 5 104 53 60 54,0 54,0 Witchcraft f 4 103 52 59 53,5 53,5 Safe Harbour f 3 2 106 52 56 53,0 53,0 Juxtapose f 4 102 52 59 53,0 53,0 Silver Mountain f 4 102 52 59 53,0 53,0 Heavenly Blue (AUS) m 3 2 106 53 57 53,0 53,0 Liege m 4 102 53 60 53,0 53,0 Trophy Wife f 5 101 52 59 52,5 52,5 Master Switch m 5 101 53 60 52,5 0,5 53,0 Prince Of Wales m 4 100 53 60 52,0 1,0 53,0 Ten Gun Salute (AUS) m 4 100 53 60 52,0 1,0 53,0 Heaps Of Fun f 4 98 52 59 51,0 1,0 52,0 Banner Hill m 4 99 53 60 51,5 1,5 53,0 Edict Of Nantes m 3 2 102 53 57 51,0 2,0 53,0 Samurai Blade (AUS) m 4 98 53 60 51,0 2,0 53,0 Nother Russia f 4 96 52 59 50,0 2,0 52,0 Africa Rising m 3 2 101 53 57 50,5 2,5 53,0 Orchid Island f 3 2 99 52 56 49,5 2,5 52,0 Smiling Blue Eyes f 3 2 99 52 56 49,5 2,5 52,0 Bi Pot f 3 2 98 52 56 49,0 3,0 52,0 Al Sahem m 3 2 99 53 57 49,5 3,5 53,0 Nebula m 4 95 53 60 49,5 3,5 53,0 Rocketball m 4 95 53 60 49,5 3,5 53,0 Royal Badge m 4 95 53 60 49,5 3,5 53,0 Belle Rose f 3 2 97 52 56 48,5 3,5 52,0 Girl On The Run f 4 93 52 59 48,5 3,5 52,0 Furiosa (AUS) m 3 2 98 53 57 49,0 4,0 53,0 Horizon m 3 2 98 53 57 49,0 4,0 53,0 Zodiac Ruler (AUS) m 3 2 98 53 57 49,0 4,0 53,0 Elusive Silva m 4 93 53 60 48,5 4,5 53,0 Dawn Calling f 3 2 95 52 56 47,5 4,5 52,0 Copper Force m 3 2 96 53 57 48,0 5,0 53,0 The Elmo Effect m 5 92 53 60 48,0 5,0 53,0 Fort Meyers m 5 91 53 60 47,5 5,5 53,0 Macduff (AUS) m 4 89 53 60 46,5 6,5 53,0 Pagoda m 3 2 92 53 57 46,0 7,0 53,0 Jubilee Line m 4 87 53 60 45,5 7,5 53,0 Tilbury Fort m 3 2 88 53 57 44,0 9,0 53,0 Copper Pot m 3 2 87 53 57 43,5 9,5 53,0 Bold Viking m 3 2 84 53 57 42,0 11,0 53,0 Secret Captain m 3 2 83 53 57 41,5 11,5 53,0 Hamaan m 3 2 80 53 57 40,0 13,0 53,0