No Hanging Around

Scottsville Racecourse in the KwaZulu-Natal capital city of Pietermaritzburg celebrates 55 years of high quality speed racing with four action-packed Gr1 sprints on Saturday 27 May.

Africa’s Mecca of sprint racing plays host to the Tsogo Sun Sprint race raceday, a festival that attracts the cream of South Africa’s equine fast set.

Supplementary entries close at 11h00 on Friday 19 May.

Declarations close at 10h00 on Monday 22 May.

Watch this space for the race news and previews!

R1 000 000 1200m 16:00

TSOGO SUN SPRINT (Grade 1)

Merit Rated Handicap

WFA: 2yrs-9.5kgs 3yrs-1.5kgs

29 Trip To Heaven (5G) 60 120 AT Sean Tarry 9 Talktothestars Accepted (5G) 56.5 113 BAT Coenie de Beer 7 Brutal Force (5G) 56 112 BA Joey Ramsden 5 London Call (6G) 55.5 111 A Mark Dixon 28 Bull Valley (4G) 54.5 109 A Sean Tarry 30 Victorious Jay (4G) 54.5 109 A Vaughan Marshall 24 Bulleting Home (5G) 54 108 A Sean Tarry 12 Sergeant Hardy Accepted (3G) 53.5 110 A Justin Snaith 3 Gulf Storm (6G) 53 106 A Brett Crawford 14 Muscatt (7G) 53 106 A Michael Roberts 11 Search Party (4G) 53 106 A Brett Crawford 21 Barbosa (7G) 52 104 BA Dennis Drier 25 Captain’s Causeway (4C) 52 104 A Sean Tarry 1 Always In Charge (3C) 51.5 106 A Vaughan Marshall 23 Attenborough (3G) 51.5 106 A Joey Ramsden 16 Table Bay (AUS) (3C) 51.5 106 A Joey Ramsden 15 Captain Swarovski Accepted (4G) 51.5 103 A Justin Snaith 8 Night Trip Accepted (7G) 51 102 BA Candice Bass-Robinson 31 Janoobi (3C) 50 103 A Mike de Kock 22 Moofeed (AUS) (6H) 50 100 A Mike de Kock 13 Exelero (6G) 49 98 BA Vaughan Marshall 27 Seventh Plain (4G) 48.5 97 AT Dennis Drier 6 Lord Balmoral (AUS) (3C) 48 99 A Vaughan Marshall 2 Donny G (4G) 48 96 A Sean Tarry 10 Bishop’s Bounty (3C) 47 97 A Justin Snaith 20 Isca (4G) 47 94 A Gavin van Zyl 19 Just As I Said (4G) 47 94 AT Lucky Houdalakis 4 Buffalo Soldier (3G) 46 95 A Charles Laird 18 Highway Explorer (AUS) (5G) 46 92 BA Tony Rivalland 32 Purple Tractor (3C) 45.5 94 A Brett Crawford 26 Rodney Accepted (4G) 44.5 89 A Candice Bass-Robinson 17 Professor Brian (AUS) (4G) 42.5 85 A Joey Ramsden (32)

R750 000 1200m 15:25

SOUTH AFRICAN FILLIES SPRINT (Grade 1)

For Fillies and Mares at Weight-For-Age

WFA: 2yrs-9.5kgs 3yrs-1.5kgs

5 Carry On Alice (5M) 60 114 A Sean Tarry 4 Bela-Bela Accepted (4F) 60 109 A Justin Snaith 12 Jo’s Bond Accepted (4F) 60 109 A Justin Snaith 8 Real Princess (5M) 60 103 A Dean Kannemeyer 16 Elusivenchantment (4F) 60 102 A Duncan Howells 15 Joan Ranger Accepted (4F) 60 101 A Lucky Houdalakis 13 Tiger’s Touch (AUS) (5M) 60 96 AT Sean Tarry 10 Miss Varlicious (5M) 60 92 BAT Paul Gadsby 14 Neala (4F) 60 90 A Shane Humby 17 Just Sensual (3F) 58.5 109 A Joey Ramsden 7 Green Pepper (3F) 58.5 108 A Johan Janse van Vuuren 6 Exquisite Touch (3F) 58.5 106 AT Sean Tarry 9 Live Life Accepted (3F) 58.5 105 A Candice Bass-Robinson 3 The Secret Is Out (3F) 58.5 105 BA Vaughan Marshall 1 Sail (3F) 58.5 101 A Dennis Drier 2 Vision To Kill (3F) 58.5 98 A Paul Gadsby 11 Dawn Calling (3F) 58.5 95 A Duncan Howells (17) R750 000 1200m 14:45

TSOGO SUN GOLD MEDALLION (Grade 1)

For 2 year-olds 3 Al Mariachi (2C) 60 0 A Brett Crawford 11 Arianos Bagofgold (2G) 60 0 A Gavin van Zyl 1 Autumn In Seattle (2G) 60 0 A Pat Lunn 10 Barrack Street (2C) 60 0 A Sean Tarry 12 #Magic Sailor (2C) 60 0 A Vaughan Marshall 6 Naafer (AUS) (2C) 60 0 A Mike de Kock 7 #Procal Harum (2C) 60 0 A Duncan Howells 13 #Sand And Sea (2C) 60 0 A Dennis Drier 8 Sir Frenchie (AUS) Accepted (2C) 60 0 A Justin Snaith 5 Sniper Shot (2C) 60 0 A Paul Lafferty 9 Varallo (2C) 60 0 A Charles Laird 14 Warrior’s Rest (2C) 60 0 A Sean Tarry 2 #Woljayrine (2C) 60 0 A Vaughan Marshall 4 Call To Account (2F) 57.5 0 A Joey Ramsden (14) R750 000 1200m 14:05

ALLAN ROBERTSON CHAMPIONSHIP (Grade 1)

For 2 year-old Fillies 0 $#Light On Her Toes (2F) 0 78 A Lezeanne Forbes 13 Brave Mary (2F) 60 0 AT Paul Matchett 6 Call To Account (2F) 60 0 A Joey Ramsden 14 Celestina (2F) 60 0 AT Sean Tarry 12 #Crymeariver (2F) 60 0 A Paul Lafferty 11 Daring Diva Accepted (2F) 60 0 A Barend Botes 2 Gold Image (2F) 60 0 A Glen Kotzen 4 #Great Aim (2F) 60 0 A Ivan Moore 10 Green Plains (2F) 60 0 A Sean Tarry 7 Made In Hollywood (2F) 60 0 A Joey Ramsden 3 Neptune’s Rain (2F) 60 0 A Duncan Howells 9 Princess Peach (2F) 60 0 A Glen Kotzen 15 #Touch Of Magic (AUS) (2F) 60 0 A Paul Lafferty 1 #Twelve Oaks (2F) 60 0 A St John Gray 5 #Under The Stars (2F) 60 0 A Frank Robinson 8 Zarnitsa (2F) 60 0 A Frank Robinson (16)