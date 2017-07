We have updated our outlets listing and provided some handy map search tools to show you where to find your Sporting Post.

All our outlets countrywide:

EASTERN CAPE Outlet / Stockist Address City CNA – Vincent Park Devereux Ave & Frere Rd, Vincent East London Hollywoodbets Quigney 29 Currie Street, Quigney East London Glenhurd Supermarket 53 Handsworth Street Glenhurd CNA – The Fountains Shop G86,The Fountain,Cnr R102 & St.Francis Jeffreys Bay Hollywoodbets Jeffrey’s Bay 1 Jeffrey’s Street Jeffrey’s Bay Hollywoodbets King Williams Town 7 Fleet Street King Williams Town Hollywoodbets Korsten 294 Durban Road Korsten Hollywoodbets Mthatha 12 Chatham Street Mthatha CNA – Greenacres Greenacres Shopping Centre Newton Park Hollywoodbets Newton Park 8 Worracker Street Newton Park Pelos Cafe 302 Cape Road Newton Park CNA – Port Alfred 11 Masonic St Port Alfred Wharf Street Tab (Agency) Cnr Bank & Wharf Street Port Alfred CNA – Sunridge Village Shop 17 Sunridge Village Shoping Cnt, Kragga Kamma, Sunridge Park Port Elizabeth Dales Mini Market & Hardware No 10, Buffelsfontein, Mount Pleasant Port Elizabeth Hollywoodbets Green Door (Parliament) 67 Parliament Street Port Elizabeth Hollywoodbets Sgt. Pepper’s Shop 1, Cape View Shopping Centre, Cape Road Port Elizabeth PE Hunters Retreat Cape Road, Hunters Retreat Port Elizabeth CNA – Summerstrand 7 Marine Dr, Summerstrand, Port Elizabeth, 6019, South Africa Summerstrand CNA – Umthatha Shop 13 & 14 Circus Triangle Centre Umthatha CNA – Walmer Shop 46, Pick N Pay Centre, 17th Avenue Walmer Hollywoodbets Mandarin Inn 191 Walmer Boulevard Walmer FREE STATE Outlet / Stockist Address City CNA – Baysvillage 37 Milner Road,Bayswater Bloemfontein CNA – Loch Logan (2) Flat 11, Loch Logan Waterfront Henry St, Willows Bloemfontein CNA – Mimosa Mall U13, Mimosa Mall, 131 Kellner St, Brandwag Bloemfontein Aljo’s Take Aways 64 Hoewe Mazelspoort Road Bloemspruit Harrismith Fisheries 32a Piet Retief Street Harrismith CNA – Kroonstad 49-51 Cross Street Kroonstad National Cafe 21 Piet Retief Ladybrand Sima Communications Pitso Ground, Post Office Ladybrand Franks Cash And Carry 58 Josais Street Odenalsrus Auto Paints & Glass Works Shop 12, Midtown Complex Phuthaditjhaba CNA – Sasolburg Shop 8 Sasolburg Square, John Voster Rd Sasolburg Coney Island 15 Grobler Street Sasolburg Riverside Fast Foods Shop 5 Marhaban Building, Fichardt St Sasolburg Centre Cafe & Supermarket No 2 Government Avenue Virginia CNA – Goldfields Shop No.97, Goldfields Mall Welkom Deli-Land Bakery Shop 9 Power Rd /Taxi Rank. Manny’s Welkom Sylvania Superspar 133 Koppie Alleen Road, Jan Cilliers Park Welkom GAUTENG Outlet / Stockist Address City Attieh, Michael & Assoc CC T/A Msb Meyersdal Mall, Cnr Hennie & Albert St Alberton CNA – Alberton Bracken City Bracken City Hennie Albert Street Alberton CNA – Alberton City Alberton City Complex Voortrekker Street Alberton Hollywoodbets Alberton 3 Leonard Street, Newmarket Park Alberton Mootane Outside Tab Alberton (Trust Shopping Centre, Shop No 16, 50 Crn Voortrekker & Penzance St) Alberton New Portuguese Cafe 28 Voortrekker Street Alberton Nuno’s Convenience Store 18 Fore Street,Century Plaza Alberton Proto Supermarket Cc 45 Van Riebeeck Street Alberton DMM Meat Market 1, Maunde St, Atteridgeville Atteridgeville Bestview Stores 16 Sovereign Street Bedfordview CNA – Bedford Centre Arbroth Avenue & Smith Road Bedfordview CNA – Eastgate Eastgate Shopping Centre Bedfordview Bismillah Supermarket Next To Tab – 813 Singh Street, Actonville Benoni CNA – Lakeside Mall Lakeside Mall Tom Jones Street Benoni CNA – Rynfield Pretoria Rd, Rynfield Benoni Fanel Fast Foods 7 Bunyan Street Benoni Orelly Merry Petrol Station 14th Avenue, Northmead Benoni Select Food Store 178 Pretoria Road,Rynfield Benoni The Mexican Hat Cafe 18 Tom Jones Street Benoni CNA – Blairgowrie Conrad Drive Shopping Centre Blairgowrie Boksburg Supermarket 126 Commisioner Street Boksburg CNA – East Rand Mall Shop 86a East Rand Mall,Bental Avenue Boksburg CNA – Sunward Park Sunward Park Centre, Kingfisher Ave Boksburg Farra Shop Ronderbuilt Road Boksburg Hollywoodbets Boksburg Unit C, 11 Frank Road, Bardene, Ext 7 Boksburg Monati Take Aways Cnr Victor & Commissioner Str Industria Area Boksburg Witfield Super Spar Cnr Main And Lilian Street Boksburg Daytona (Agency) 192 Trichardt Street Boksburg North Booysens Supermarket No.3 Beaumont Street Booysens Mahamuda Supermarket Cnr Beumont & Harries Street Booysens Price Beat Shop 21, Booysens Road Booysens Angelo’s Cafe + Supermarket Craigholm St, Dalview Brakpan CNA – Mall @ Carnival Shop 17 Mall @ Carnival Brakpan Hollywoodbets Brakpan 107 Hastings Street Brakpan Regina Supermarket 582 Prince George Road Brakpan Spar Post Office 674 Voortrekker Brakpan Bruma Sporting Centre 13 Bruma Lake Bruma Panettone Cafe Shop 5 Merrowdown Plaza,Witkoppen Rd,Merrowdown Bryanston Robot Mini Market Shop 4, 15 Gold Street Carletonville Skipper Supermarket Cnr Of Annan & Osmium Rd Carletonville CNA – Emerald 12 Ererald Street Carltonville Carltonville Skipper No. Tw Take Away 17 Gold Street Carltonville CNA – Centurion Lower Level Centurion Centre,Heuwel St Centurion Geofrey’s Bottle Store 101 Doorenkloof Mall, Botha Avenue Centurion Marshall’s W.O.S. Centurion Gauteng (Pty)Ltd Shop 25, Celtis Ridge Shopping Centre Centurion Inno Fruits 10 Hunter Street Chloorkop Klaas 10239 Moletlane Street Daveyton The Book Shop Repute R8112 Zone 6 Diepkloof Ngubane 273 Mofolo Village Dube Madeira Cafe & Fruit Supply 57 Nigel Road Dunnottar Edenvale Tatts (Agency) Elm Street, Glencurve Centre Edenvale Good Hope Grocers/Cafe 123 Van Riebeeck Avenue, Eastleigh Edenvale Isando Supermarket Sandvale Street Crn Rosslyn Close Isandovale Edenvale P K Stores 27 Central Avenue Edenvale Paulies Convenience Store 100 1st Ave & Linksfield Rd, Dunvegan Edenvale Ekangala TAB Shop No 4994, Ekangala Ekangala CNA – Cornwall View Cornwall View Centre,Cnr Piering & Boeing Elarduspark Republic Gaming 16 Van Riebeck Street Elsburg CNA – Epsoms 13 Checkers Centre Sloan Street Epsoms Ok Minimarket Fairland Crn Johannes & 14th Avenue Fairland Golden Grille 109 Nadine Str, Main Reef Rd, Robertville Florida Springbok Cafe 23 Phillip Street Free State 777 Supermarket Cnr Galway & Webber Street Germiston A.B.C. Caf‚ 267 Victoria Cnr Oosthuizen St Germiston De-Kama Mall S/Market Cnr De-Kama & Stenbrass Ave,Wadeville Germiston Four Square Choose & Pay Hyper Tasso Shopping Centre,Onixplace ,Hatfield Ave Germiston Good Luck Mini Market Opposite Top Bet, 214 Meyer Street Germiston Ital Cafe Esve Court, 186 Meyer Street Germiston Johnnys Fish & Chips 35 Osborne Road,Wadeville Germiston Knights Bar (Agency) Cnr Stanely & Max Street Germiston Lambton Mini Market 2 Karen Avenue & Mackay Rd, Lambton Gardens Germiston P.K Superstores Cnr Webber Road&Galway Street Germiston Rietfontein Cafe & Take Away 135 Rietfortein Road – Primrose Germiston Total Auto Power Service Station 7 Refinery Road Germiston New York City Rest Liquors 56 Railway Street Germiston, Georgetown Glennanda Sports Betting Shop 3a Glennanda Shopping Village ,Vorster Avenue Glennanda Elias Shop Shop 19, near Hammanskraal Tab (Kopanong Centre – Kudebe Douglas Rens Rd) Hammanskraal Harmelia Food Centre 48 Shelton Avenue, Shop 2 Harmelia CNA – Balfour Park Shop 22 Balfour Shopping Centre Louis Botha Avenue Highlands North Honeydew Cafe Blueberry Street, Shop 17 Honeydew Central Fruiterers 192 Oxford Road Illovo Isando Caf‚ 14 Isando Road, Kramstraat, Kempton Park Isando Barista Express & Convenience Store C/O Louis Botha and Athol Road, Highlands North Johannesburg Buccleuch Kwikspar Buccleuch Shopping Centre, 10 Buccleuch Dr, Woodmead Johannesburg Chatham Cafe 37 King George St Johannesburg CNA – Carlton Centre 150 Commissioner St, Marshalltown Johannesburg Cresthill Supermarket 11 Swemmer Rd, Silvamonte Johannesburg Hollywoodbets Newtown Mall Shop 13 Newtown Mall, 77 Harrison Strt Johannesburg Odaa Rabaa Supermarket 2145 Albertina Sisulu Road, Industrial West Center Johannesburg Protea Fax And Copies Cc Shop 6, Protea Point Shopping Centre, Ndaba St, Protea North Johannesburg Ritz Cafe & Takeaway Cnr Algernon & Grant Avenue, Norwood Johannesburg Chauke Sasavona Outside TAB, 141 Main Street (Next To Carleton) Johannesburg Central Fishmonger Ridgeway Gardens Shopping Centre Shop 5, Cnr Swartgoud & Letitia Streets Johannesburg South Kathelong Shop 28 Letsoho Shopping Centre Kathlehong Kwa-Sis Thoko Shop 22 Lesotho Shopping Centre Kathlehong Thulisile 5627 Zone 5, Zonkizizwe Katlehong Central Supermarket 3 Central Avenue Kempton Park CNA – Festival Mall Festival Walk Mall Cnr Of C.R Swart & Kempton Park CNA – Glenmarias Glen Acres Centre,Shop 31 Monument Street Kempton Park Village Cafe Take Way Village Shopping Centre – Zuurfontein Rd Kempton Park CNA – Killarney Mall Killarney Mall 60 Rivera Road Killarney CNA – Cradlestone Cnr R28/N14 Highway & Hendrik Potgieter Rd Krugersdorp CNA – Keywest Cnr Paardekraal Road & Voortrekker Street Krugersdorp Kagiso Supermarket 105 Corner of Jacobs and Aschenburg, Chamdor Krugersdorp Moon Caf‚ 65 Market Street Krugersdorp Hollywoodbets Daxina 187 Starling Street Lenasia Hollywoodbets Lenz Station Lenz Station Mall Lenasia Imran Superette Convenience Centre Shop 5, Anemone Street Lenasia Jasmyn Dairy Shop 4 Amonome Street, Ext 2 Lenasia Greenspot Supermarket 146 Cnr Of South Rand & Johan Meyer Street Lenmeyer Malvern – Superspar Cnr Monmouth & Jules Street Malvern Johannes Komae Outside Tab Florida, 8 Goldman Street, Florida Meadowlands CNA – Meyerton 31 Loch Street Meyerton Cedar Betting & Sport Kylami Downs Shop L4 Kyalami Boulevard,Kayalami Midrand CNA – Mall Of Africa Shop 109, Mall of Africa, Lone Creek Cres & Magwa Crescent, Waterval 5-Ir Midrand CNA – Midrand Boulders Centre, Halfway House Midrand Top Bet – Midrand 12a Value Fair Centre, Old Pretoria Road Boulevard, Halfway House Midrand Kwikspar – Maggies 13 True North Road Mulbarton CNA – Nelspruit Lowveld Shop 84, White River Road, Riverside Mall Nelspruit Dayal Supermarket 9 Indian Plaza, Second Ave Nigel CNA – Norwood Mall Shop 6a Norwood Mall, Garden Township Norwood CNA – The Glen Shop 14-18 The Glen Shopping Cnt,Cnr Letaba & Oakd Oakdene Jackson Mini Market Kliprivier Road Plot 17 Eikenhof Adderley 757 President Steyn St, Wolmer Pretoria Chime- Supermarket 74 Taj Street, Laudium Pretoria CNA – Alkantrand Glenfair Shopping Centre, Corner Lynnwood & Daventry Road, Alkatrand Pretoria CNA – Brooklyn Shop 14 Brooklyn Plaza Bronkhorst Street Brooklyn Pretoria CNA – Central Standard Bank, 40 Helen Joseph St Pretoria CNA – Hatfield Shop No.34, 1122 Burnett St, Hatfield Pretoria CNA – Jakaranda Jakaranda Centre Frate Road Villera Pretoria CNA – Menlyn Shop No. LF128, Menlyn Park, Atterbury Rd, Menlo Park Pretoria CNA – Sancardia Cnr. Church & Hamilton Street Sancardia Pretoria CNA – The Grove Shopping Centre Shop L13, The Grove Shopping Centre Pretoria CNA – Woodland Boulevard Garstfontein Rd & De Villebois Mareuil Dr, Pretoriouspark Pretoria Eloffsdal Supermarket 351 Franzina Street Pretoria Golden West Fast Foods Cnr Schubart & Church Street Pretoria Hollywoodbets Pretoria (Barclay) 294 Paul Kruger Street Pretoria Kahina Coffee Shop 227, Cnr R104 & Schubart Street Pretoria Kcc Take Away 101 Mitchell Street Pretoria Le Domaine (Agency) 485 Rachel De Beer Street Cnr Ben Viljoen Street Pretoria Mamelodi East (Agency) 14843 Mathaba Street, Cnr Tsamaya Ave, Mamelodi Pretoria Marks Take Away 355a Zasm Str,Waltloo Shopping Centre Pretoria Meyerspark Bakery 194 Manser Str,Meyerspark Pretoria Moagi General Dealer 1a Mokgatle Street,Atteridgeville Pretoria New Fatima Cafe 121 Sonja Street,Doringkloof Pretoria Paragon Cafe 125 Johnson Street Sunnyside Pretoria Pionero Cafe (Gezina) 504 Voortrekker Road, Gezina Pretoria Reids Caf‚ 750 Hertzog Street Rietfontein Pretoria Rosslyn Plaza Cafe And Bakery Shop 22a, De Waal Street, Rosslyn Pretoria Sportman’s Bottle Store 56 Prinsloo Street Pretoria Winco Cafe 354 Zasm Street, Waltloo Pretoria Deli Queen 302 Church Street Pretoria West Bijoy General Trading 100 Rietfontein Road Primrose CNA – Boskruin Shop 32 Boskruin Centre Crn President Fouche Str Randburg CNA – Nedbank Cresta Cresta Shopping Centre Beyers Naude Dr,Blackheath Randburg CNA – Northgate Shop 64 Northgate Shopp Cnt,Cnr Northumberland Randburg Kwa Nkunzi Mnyama Shop 224 – Oriental Plaza Randburg The Bull Ring Tattersalls (Agency) Cnr Beyers Naude & Milner St Northcliff Centre Randburg CNA – Randvillage Shop 42 Village Square Ctre,Main Reef Randfontein Lesego Randfontein Outside Tab Randfontein – Shop 15C, The Village Square Shopping Centre, Main Reef Rd Randfontein Attieh,Michael & Assoc.Cc T/A Prt Shop 37, Hillfox Centre Roodepoort CNA – Clearwater Cnr Henderick Potgieter & Christiaan De Wet Roodepoort CNA – Westgate Shop 20, Ontdekkers Road Horisonview Roodepoort Constantia Food Store 2455 Albertina Sisulu Street, Florida Roodepoort Pioneer CafŠ No 55 Hind Street Roodepoort The Knick Knack Shop 4 Kerk Street Roodepoort TJ’s Convience Store 1 Louis Str, Discovery Roodepoort CNA – The Mall Rosebank 50 Bath Ave Rosebank CNA – Benmore Gardens Shop G35 Benmore Shop Cnt,Cnr Grayston & Benmore Sandton CNA – Fourways Mall Cnr Witkoppen & William Nicol Drive ,Fourways Sandton CNA – Lonehill 13 Lonehill Boulevard Sandton CNA – Sandton (Rivonia) Shop No.60, Mutual Village, 338 10th Ave & Rivonia Road, Rivonia Sandton CNA – Sandton City Sandton Centre Sandton Express Mart Grayston Shopping Centre Grayston Drive,Sandown Sandton John Nkobeni Block P 881, Soshanguwe Plaza Soshanguve Southdale Cafe Southdale Shopping Centre, Cnr Alamein Rd & Carlton Jones Avenue Southdale CNA – Southgate Shop 181 Southgate Mall, Rifle Range Rd Southgate Cira Shop Betting World, Maponya Mall Soweto CNA – Maponya Mall Shop 34, Maponya Mall, Stre Old Potch Rd,Klipspru Soweto Hollywoodbets Soweto Shop Tgf2 And Tff7, Black Chain Mall, Diepkloof Soweto Mnguni Equipment Printing Shop 3 J.C Centre, 8650 Zone 6 Diepkloof Soweto CNA – Midtown Springs Checkers Centre Springs Continental Fish & Chips 19 B Charterland Avenue, Selcourt Springs Fusion Properties Riebeck Hotel – 22nd Avenue Springs Lake Side Cafe-G1 Cnr 5th Avenue & 11th Street Springs 7-Eleven Sunninghill Naivasha Rd Sunninghill Sunnyridge Supermarket 60 Koedoe Street Sunnyridge Big 5 Market 742 Makhulong Section Tembisa Kholofelo 162 Entshonalga Tembisa Sam’s Tuckshop 1585 Ivory Park Tembisa Toka 8568 Ivory Park, Next To Top Bet (Shop 31b Tembisa Mega Mart, Portion 4, Erf 3914, Corner Algeria & Botswana Roads) Tembisa Excel Garage 81 La Rochelle Road Trojan Peters Cafe Turffontein 81 A Leonard Street Turffontein Aero Cafe 6 Napier Street Vanderbijlpark CNA – Three Rivers Pick & Pay Centre Nile Street Vereeniging Hollywoodbets Three Rivers 93 General Hertzog Rd Vereeniging Plaza Cafe-G2 53 General Hertzog Road Peaceheaven Vereeniging Republican Cafe Main Rd, De Deur Vereeniging T.V. Take Away 10 Voortrekker Street Vereeniging Tony’s S/Market & T/Away 41 Voortrekker Street Vereeniging Vasco Da Gama Cafe 19 Umtata Street,Three Rivers Vereeniging CNA – The Terrace Shop 20-23,The Terrace Mall, 2nd Ave & Rustenburg Rd Victory Park Family Food Market 110 4th Street Walkerville Alltime Supermarket Shop 10, Cnr Doveton & Codrington St Westonaria West End Fruiterers 67 Bridges Avenue Westonaria KWAZULU-NATAL Outlet / Stockist Address City Marshall’s W.O.S Toti 413 – 417 Kingsway, Shop 12, Kingcrest Amanzimtoti Toti Tea Rooms 16 Beach Road, Shop 10, Toti Mall Amanzimtoti CNA – Galleria Shop G23, The Galleria Shopping Centre Amanzintoti Ballito Convenience Centre Cnr Douglas Crowe Drive & M4 North Ballito Ballito Food Enterprises(Pty)Ltd – Lifestyle Spar Shop 25 Cnr Douglas Crow Drive & M4 Ballito Ballito P.J Daniels – Marshalls World Of Sport Ballito Ballito Morris Vee Sports Bet T/A Bayview Tattersalls 294 Lenny Naidu Drive Bayview Gold Circle TAB – Bellair Hotel St Bells Hotel, Bellair Shopping Centre, 956 Sarnia Road Bellair Grant Felix Bellair (B&H) 956 Sarnia Road, Stables Bar Bellair Silver Vause Caf‚ Shop 11,117 Vause Road Berea Bluff Superette 1201 Bluff Rd Bluff CNA – Grosvenor Shop 5 Sanlam Centre Tara Road Bluff Hollywoodbets Bluff 884 Bluff Road, Daytona Centre Bluff Noddys Superette 2 224 Marine Drive Brighton Beach Bluff Speedprint Bluff Shop 5pick N` Pay Cntr,Tara Rd Bluff Noddys Superette 534 Marine Drive Brighton Beach Dillon Tuckshop 202 Fleet Street, Westclif Chartsworth Bhinda’s Fruit & Veg 120 Crofdene Drive Unit 5 Chatsworth CNA – Chatsworth Shop 66 Chatsworth Centre, 17 Joyhurst St, Westcliff Chatsworth Gold Circle TAB – Chats Bayview Shop 1, Rocket Towers, 294 Pelican Drive Chatsworth Gold Circle TAB – Savera Pub Savera Hotel, 17 Oak Avenue, Kharwastan Chatsworth Gold Circle TAB – Silverglen Reddys Corner House, 219 B Palm Road, Silverglen Chatsworth Gold Circle TAB – Woodhurst Tote Rangers Sports Bar, 625 Sunset Avenue, Woodhurst Chatsworth Gold Cirlce TAB – Chatsworth Town Centre Shop 1, Danmar Centre, 13 Joyhurst Street Chatsworth Havenside Service Station 10 Kingsbury Walk, Havenside Chatsworth Hollywoodbets Chatsworth 17 Joyhurst Road Chatsworth Hollywoodbets Pelican 278 Lenny Naidu Road Chatsworth Mini’s Supermarket 41 Chatsworth Main Road Umhlatuzana Chatsworth Morris Vee Bayview Tatts(H) 294 Lenny Naidu Drive Chatsworth Narsais Fresh Food Produce Shop 20 Westcliff Shopping Centre Chatsworth Pelican Wholesalers 294 Pelican Drive Chatsworth Tri Star Superette 84 Karen Landman Street, Glencoe Dundee CNA – Musgrave Shop 329 Musgrave Centre Durban Haven Cafe 133 Victoria Embankment Durban Royal Tobacconist Shop 10, The Workshop, 99 Aliwal Street Durban Hollywoodbets Yusuf Dadoo 114 West Street/ Yusuf Dadoo Strt Durban Cbd Gold Circle TAB – Smith St 191 Smith Street Durban Central Gold Cirlce TAB – Kingsmead Tatts / Hunter Street 21 Brickhill Road, Killarney Hotel Durban Central CNA – La Lucia La Lucia Mall Durban North Durban North Tatt Tab 396 63 Umhlanga Rocks Drive Durban North Total On Broadway 13 Broadway Durban North Gold Circle TAB – Edwin Swales 62 Solomon Mahlangu Driveÿ / Edwin Swales Drive, Bluff Edwin Swales Top Of The Rock Stores 132 -138 Effingham Rd Effingam Heights Gold Circle TAB – Empangeni Sugar House / Main Road Sugar House, 52 Rex HendersenÿRoad Empangeni Hollywoodbets Empangeni 4 Kerk Street, Domino Building Empangeni Hollywoodbets Estcourt 59 B Harding Street Estcourt Glenside Self Service 55 Cromwell Rd Glenwood Royal Tobacconist-Davenport Shop 22,Davenport Square,89 Helen Joseph Road Glenwood Gold Cirlce TAB – Greytown 143 Voortrekker Street Greytown Betting World – Durban Club Tab 139 Mitchell Crescent Greyville Gold Cirlce TAB – Greyville Greyville Racecourse, Avondale Road Greyville Spar – Avondale 277 Avondale Road Greyville BP Ridge – Oasis N3 North, Cato Ridge Hammersdale CNA – Hillcrest Shop 8 Hillcrest Blvd Shopping Centre Hillcrest Hillcrest Tab 38 – 40 Old Main Road Hillcrest Gold Circle TAB – Howick Shop 4, 18 Bell Street Howick Roops Cafe 11 Bally Road Isipingo Hollywoodbets Ixopo 9 Margaret Street Ixopo Gold Circle TAB – Wyebank Tote 68 Pioneer Road, Wyebank Kloof Kloof Convenience Centre 21 Village Road Kloof Kwikspar – Maytime Centre 20 Charles Way, Maytime Centre Kloof Redline Superstore Cc T/A Village Mall Superspar 33 Village Road Kloof Scribbles Field Shopping Centre, Shop 21, 13 Ld Main Road Kloof Gold Cirlce TAB – Kokstad 98 Main Street Kokstad CNA – Ladysmith Keate St, Ladysmith, 3370, South Africa Ladysmith Gold Circle TAB – Ladysmith 59 Murchison Street Ladysmith Hollywoodbets Ladysmith 142 Murchison St Ladysmith Goolam’s Superette Shop 1, Fay Centre, 5 Erythrina Avenue Lotus Park Hollywoodbets Malvern Tatts 141 Main Road Malvern Gold Circle TAB – Mandini Shop 7,ÿ Sundumdili Plaza Mandini Hollywoodbets Maphumulo D893 Main Road, Thusong Service Centre Maphumulo Gold Circle TAB – Margate Shop 4, Ocean Centre, Marine Drive Margate Marshall’s W.O.S. Matatiele Corner Jagger And Long Street Matatiele 1 On 1 Corner Cafe Shop 11, Bombay Walk, Natraj Centre Merebank Gold Cirlce TAB – Raj Mahal Raj Mahal Hotel, 2 Raj Mahal Road Merebank Rio Cafe No Address Merebank Nottingham Road Spar Old Main Road, Sherwood Service Station Midlands Gold Circle TAB – Montclair Tatts 169 Wood Street – Old Mutual Centre Shop 51 Montclair Engen Mooi River (River Cafe) Old Main Road Next To Caltex Garage Mooi River Maclins Superette Claughton Terrace Mooi River Kwikspar – Mt Edgecombe 1 Flanders Drive Mount Edgecombe H. Mcculloch Bar (Books) Mt.Edgecombe 115 Marshal Drive Mt Edgecombe Industrial The Tobacco Inn Musgrave Centre,Musgrave Rd Musgrave CNA – Newcastle Mall Shop 32, Newcastle Mall Newcastle Gold Circle TAB – Newcastle 66 Harding Street Newcastle Perico Fish & Chips 62 Scott Street Newcastle Gold Cirlce TAB – Newlands Shop 26, Newlands Shopping Centre, 784 Inanda Rd Newlands Sunshine Mini Market 2 Marble Ray Drive Newlands East Globes Supermarket 41 Old Main Road Ottawa Hollywoodbets Overport Shop 57, The Atrium,430 Ridge Road Overport Reddys Fruit & Veg Market 275 Sparks Road Overport CNA – Park Rynie Old Main Road Park Rynie Aahil’s Meat Market & Corner Bakery 388 Palmview Drive Phoenix Gold Circle TAB – Starwood Phoenix 2nd Floor, Gem City, 80 Parthenon St Phoenix Gold Circle TAB – Whitehouse Tattersalls 5 Stargate Place, Southgate Phoenix Shell Service Station Palmview 388 Palmview Drive Phoenix Ashburton Service Station 2 Pope Ellis Drive Ashburton Pietermaritzburg CNA – Midlands Mall Shop 23 Midlands Mall Pietermaritzburg Dalz Tuck Shop 255 Pietermaritz Street Pietermaritzburg Gold Circle TAB – Dukwahs Sporting Club 21 Stella Road, Newholmes Pietermaritzburg Gold Circle TAB – Golden Horse Casino Golden Horse Casino, Scottsville Racecourse Pietermaritzburg Gold Circle TAB – Kismet Kismet Hotel,ÿ 460 Long Market St Pietermaritzburg Gold Circle TAB – Neela Mansions / Newholmes Pub Neela Mansions, 503 Old Greytown Road Pietermaritzburg Gold Cirlce TAB – Mkondeni 1 Cosmos Road, Mkondeni Pietermaritzburg Gold Cirlce TAB – Truro Shop 17/18, Truro Plaza, Cnr Khan & South Road, Northdale Pietermaritzburg Hollywoodbets Pietermaritz Street 428 Church Street Pietermaritzburg Miguel’s Bakery 1 Ohrtmann Road Pietermaritzburg Naidsons General Dealer 521 Chota Motala Road, Raisethorpe Pietermaritzburg Sunshine Fruiterers 612 Chota Motala Road, Raisethorpe Pietermaritzburg Terry Peate Racing 605 158 Berg Street Pietermaritzburg Track And Ball Pietermaritzburg Greyling Street Pietermaritzburg Caversham Superette 31 Caversham Road,Pinelands Pinetown CNA – Kings Road Kings Road Pinetown Engen Polo Pony 7 Kassier Road,Shongweni Pinetown Hollywoodbets Pinetown Bar 18 Kings Road Pinetown Kwikspar – Fourways 54 Glenugie Road Pinetown Tobacco Inn – Pinetown Shop 307, Sanlam Centre-17 Kings Road Pinetown Hollywoodbets Dukwhas 21 Stella Road Pmb Gold Circle TAB – Port Edward Shop 14, Strawberry Lane Centre, Kerry Road Port Edward CNA – Port Shepstone Shop 23 Oribi Plaza Shopping Centre Port Shepstone Goodwill Cafe 40 Reynolds Street Port Shepstone Marshall’s W.O.S Marburg Lot 458, Cnr Of Mandela Road & Bisset Street Port Shepstone Marshall’s W.O.S Port Shepstone 19 Bisset Street, 1st Floor Bonnie Value Bld Port Shepstone Avenue East Service Station 15 Avenue East Road, Isipingo Beach Prospecton CNA – Richards Bay ? Richards Bay Gold Circle TAB – Brackenham Pub Tab Logbro Medi Centre, Shop 4, 60 Gibbum Grove Richards Bay Gold Circle TAB – Richards Bay 13 Bullion Boulvard Richards Bay Hollywoodbets Richards Bay Shop 3, Ground & First Floor, Belvedere Park, Grenada Richards Bay Gold Circle TAB – Sarnia – Underwood Shop 4, Paradise Junction, 182 Underwood Rd Sarnia Marshall’s W.O.S Sarnia Shop 4, Paradise Junction, 194 Underwood Sarnia Northdene Cafe And Bakery 666 Main Road,Northdene Sarnia Gold Circle TAB – Scottburgh Shop 1 Treleen Court, Arbuthnot Street Scottburgh CNA – Shelly Beach Shop 100 Sanlam Center, Beach Rd Shelly Beach Gold Circle TAB – Pub & Punter – Shelly Beach Lot 98, R.S. Howe Building, Marine Drive Shelly Beach Navigador Restaurant 990 Marine Drive Shelly Beach Springfield Park 540 Shop 4, Palmfield Springfield Park Hollywoodbets Stanger 128 Balcomb Street Stanger Prickly Andi Trading Shop 4, Cactus Road Stanger Gold Circle TAB – Playa Bar Tongaat 252 Gopalall Hurbans Road, Gandhinagar Tongaat Marshall’s W.O.S. Tongaat Shop 12 Nirvana Court, 308 Main Road / 308 Gopalall Hurbans Rd, Gandhinagar Tongaat Gold Cirlce TAB – Ulundi Pub Lot BA 477, King Senzangakona Mall Ulundi B Berman Co 33 Dirk Uys Street Queensmead Mall Umbilo Partytime Stationers(Umbilo) Shop 13 Queensmead Mall Umbilo Queensmead – Spar Queensmead Shopping Centre,Teignmouth Rd Umbilo Sponge’s Corner Shop 4, Queensmead Mall, 95 Teighmouth Road Umbilo Gold Circle TAB – Britannia Hotel Britannia Hotel, 1299 Umgeni Rd Umgeni Hollywoodbets Argyle 40 Linze Road, Stamford Hill Umgeni Hollywoodbets Park 126 Intersite Avenue, Springfield Park Umgeni CNA – Gateway Shop G62,Gateway,Gateway Boulevard & Sugar Close Umhlanga Gold Cicle TAB / Gateway Tattersalls Shop 10, 138 Ridgeton Towers, 6 Aurora Drive Umhlanga Marshall’s W.O.S. Umhlanga Shop 19, 20 Protea Mall, Lighthouse Umhlanga Gold Circle TAB – Umzinto Cluff Trafford, Centenary Road Umzinto Bob’s Grocer 56 Todd Street Verulam Exchequers Supermarket Shop 1,56 Todd Street Verulam Hollywoodbets Verulam 39 Ireland Street Verulam Marshall’s W.O.S Verulam Todd St 59 Todd Street Verulam Kwikspar – Victory 121 Kingsway Road Warner Beach Spartak 1 Spartak Avenue Road 318 Westcliff, Chatsworth CNA – Pavillion Shop 123 Pavillion Centre Westville CNA – Westville Westville Westville Essentials Convenience Store 35 Maryvale Road Westville Royal Tobacconist-Westville Shop 7 Westville Mall Westville Windermere Stationers Shop 17,Windermere Rd Windermere LIMPOPO Outlet / Stockist Address City Hollywoodbets Bela Bela Shop 46 Bosveld Centre, Potgieter Rd Bela Bela (Warmbaths Township) Betting World – Burgersfort (Agency) Shop No 5, Castle Square Complex Burgersfort Kloof Cafe & Bakery 125 Botha Street Duiwelskloof Hollywoodbets Giyani Shop 13 Giyani Shopping Centre Giyani Maluleke Cafe Malamulele Street Masingita Shopping Complex Giyani Jane Furse TAB Shop 13-15, Jane Furse Main Rd, 4 Way Stop Jane Furse Hollywoodbets Makhado 98 Burger St, Hawama Centre, Cnr Burger & Songozi St Makhado BettaBets / TAB Mankweng / Mankwenapalm Cnt (Agency) Palm Centre, 586 Unit A Mankweng CNA – Mokopane Shop 17 Crossing Mall Thabo Mbeki St Mokopane Hollywoodbets Mokopane Shop No. 7 Soomaya Centre,15 Nelson Mandela Strt Mokopane Top Spot Centre (not Top Sport) Cnr Dennilton & R573 Rd (Moloto Road), Dennilton Moteti Hollywoodbets Musina Shop 8a & 8b,Great North Road Plaza Musina Bizabets Nr. 20 Botha Rd Northam Hollywoodbets Phalaborwa 24 Palm Street Phalaborwa Blackcat Cafe 51 Kerk Street Pietersburg R S A Bakery & Take Away Thabo Mbeki & Bok Street Pietersburg M Modula 104 General Joubert Street Pietersburg Central Betting World Polokwane – Evelyne Moala 105 Genl Joubert St Polokwane Hollywoodbets Polokwane 97 Church Street Polokwane House Of Perfumes 1305 Mamadimo Park, Mankweng Polokwane Steelpoort (Agency) Mopani Restaurant, Main Road Steelpoort Hollywoodbets Thohoyandou Shop E1, Ellerines Building, Garden Rte Thohoyandou Tshavhumgwe Thizwidivhi Mevis Miluwani Unit C, Stand 295 Thohoyandou Munch Restaurant Opp Shoprite Thoyondou Hollywoodbets Tzaneen Shop No.Cs12d, Tzaneen Crossing Centre Tzaneen CNA – Warmbaths Shop 11 Checkers Centre Warmbaths Pick N Save Supermarket 17 Theo Kleynhans Street White River MPUMALANGA Outlet / Stockist Address City Pertunia’s Public Phones Public Phones, Next To Bettabets Acornhoek (Shops 18 & 19, Acornhoek MegaCity, Corner R40 and Acornhoek Main Road) Acornhoek Bethal Delicatessen 58 Market Street Bethal Gopal Morar Milanpark Shopping Centre, Shop 2 Bethal Bafana Fast Foods And Tavern Shop 1, Godrich Square Taxi Rank, Lanham St, Erasmus Bronkhurstspruit Bet SA – Burgersfort Cnr Dirk Winterbach St & Sediba St, Ext 10 Burgersfort Hollywoodbets Burgersfort Shop 27 Burgersfort Mall, Cnr Dirk Winter & Mpumula Street Burgersfort Hollywoodbets Bushbuckridge Null Bushbuckridge Rio Cafe & Bakery 48 Sarel Cilliers Street Delmas Hollywoodbets Emalahleni Shop H515c Witbank Highveld, Cnr Stevnson & Watermeyer, Klipfontein, Emalahleni Kwa-Guqa Tab Agency Shop no 122, ERF 11250, Cnr N4 Highway & Matthew Maphosa Street, Kwa Guqa Ext 15 Emalahleni Africa Star Restaurant & Tab 1a Jacobs Street Ermelo CNA – Ermelo 12 A Kerk Street Ermelo Hollywoodbets Ermelo Shop 15, 27 Oosthuise Street Ermelo Binda Supermarket Vusi Building Main Street, Embalenhle Evander Dong Sen Foodzone Turin Road Evander Panorama Supermarket 14 Van Riebeeck Street Groblersdal Hollywoodbets Hendrina 51 Kerk Street Hendrina Hollywoodbets Kinross 15 Gardenia Street, Thistle Grove Kinross M-Sizwe Tavern 901/2 Phola Park Kwamhlanga Hollywoodbets Mashishing Cnr Voortrekker & Joubert,Cashbuild Centre Lydenburg CNA – Middelburg 12 Market Street Middelburg Hollywoodbets Middelburg Null Middelburg Hollywoodbets Nelspruit 39 Andrew Street Nelspruit Koffiehuis 7 Voortrekker Street Nelspruit Nelspruit Fish & Chips 41 Andrews Street Nelspruit CNA – Secunda Shop 17 Pension Fund Building Secunda Hollywoodbets Secunda Shop S01a Shoprite Secunda,Cnr Lourens Muller & Ni Secunda Siyabuswa Centre Cafe (Agency) 2617 A Shopping Complex Siyabuswa Siyabuswa Motor Clinic 2601 Siyabuswa Section A / (Steve Mahlangu Street, Siyabuswa-D – Google Maps) Siyabuswa CNA – Standerton Shop 35 Monument Centre Standerton Panorama Multi Market Corner Burger and Kerk Street Standerton Standerton Tab (Agency) 19a Church Street Standerton Dudu Mashele Mganduzweni Trust Whiterivwe CNA – Highland Mews Shop 31 Highland Mews Shopping Centre Witbank Highveld Fish And Chips 6 Watermeyer Road Klipfontein Centre Witbank Siyaya Take Away Shop 37 Walter Sisulu Street Witbank NORTH WEST Outlet / Stockist Address City Betting World – Brits (Omphe Tshiamo Investments (Pty) Ltd Thusa Batho Building, Shop 1, 2, & 3 Brits Betting World – Brits City (Omphe Tshiamo Investments (Pty) Ltd) Shop 4, Boxer Building, 10 Spoorweg St (Railway Street) Brits Betting World – Letlhabile (Omphe Tshiamo Investments (Pty) Ltd) Letlhabile Mall, Shop 37 & 38a, Corner Main & Osaletseleng Street, Letlhabile Brits Betting World – Jouberton (Omphe Tshiamo Investments (Pty) Ltd) Shop 2, Jouberton Junction Centre, Cnr of Ndhlangane & Kopanang Roads Klerksdorp Betting World – Klerksdorp (Omphe Tshiamo Investments (Pty) Ltd) Klerksdorp Taxi Rank, Shop 19b, The Terminus, Golf Street Klerksdorp CNA – Matlosana Mall Shop 338 Matlosana Mall Klerksdorp Dihao Trading 18 Anderson Street Klerksdorp Reemanville Cafe 24 Main Reef Road Klerksdorp Vaal Fisheries Supermarket 13 Plein Str Klerksdorp CNA – Lichtenberg 52 Gerrit Maritz Street Lichtenberg Betting World – Lichtenburg (Omphe Tshiamo Investments (Pty) Ltd) Shop E4, Parkview Shopping Centre, 63 Scholtz Street Lichtenburg Totobola Market 42 Scholts Street Lichtenburg CNA – Mafikeng Shopping Centre Shop 103 Mafikeng Mall Mafikeng Mr Food 30 Shippard Street Mahikeng Fax And Copy World 54 Shakespeare Avenue Orkney Apollo Caf‚ 8b Newmarket Str Potchefstroom Betting World – Ikageng (Omphe Tshiamo Investments (Pty) Ltd) Ikageng Gate Mall, Shop 37, Ikageng Road Potchefstroom CNA – Mooi River Mall Mooi River Mall Potchefstroom CNA – Waterfall Mall Shop No: 69, Waterfall Mall, 1 Augrabies Ave, Cashan Rustenburg Princess Cafe 76 Zendeling Street Rustenburg Betting World – Vryburg (Omphe Tshiamo Investments (Pty) Ltd) 27 De Kock Street Vryburg CNA – Vryburg 91 Market Street Vryburg NORTHERN CAPE Outlet / Stockist Address City Charlie’s Caf‚ 52a Main Road, Beaconsfield Kimberley CNA – Diamond Pavillion Kimberley Shop 66 Diamond Pavillion Mall Kimberley Kimberley Mega Star Cafe 19 Phakamile Mabija Road Kimberley CNA – North Cape Mall Shop 9, North Cape Mall Shop. Cntre Royaldene WESTERN CAPE Outlet / Stockist Address City Allies Take Away 5 Aden Avenue Athlone GO Bet – Athlone – GCWC TAB Shop 7, Aden Avenue Athlone GCWC TAB – 19 – Atlantis Silverstream Hotel, Innercircle Road, Westfleur Atlantis GCWC TAB – 21 – Belhar Shop 41, Airport Shopping Centre, Cnr Belhar Dr & Stellenbosch Arterial Road Belhar GO Bet – WPRC TAB – Belhar Airport Industry Tab Shop 41, Airport Shopping Centre, Cnr Belhar Dr & Stellenbosch Arterial Road Belhar GO Bet – Bellville 2 – GCWC TAB 32 Durban Road, Bellville Hollywoodbets Bellville 40 Charl Malan Street Bellville Belville Superette 7 Voortrekker Road Belville Columbia 76 South Street Belville Vredelust 10 Voortrekker Road Belville WPRC TAB – Bellville Cnr Church & Durban Road Belville Friendly Everyday-De Grendel Shop 4, De Grendel Centre, 77 De Grendel Avenue Bothasig WPRC TAB – Bothasig The Sports Post, Shop 11, Village Ctr Vryburgerave Bothasig 7-Eleven Brackenfell V1(Northpine) C/O Old Paarl & Howard Drive Brackenfell Challengers Sports Bar 3 De Bron Shopping Cntre, De Bron Street Brackenfell Talha Superette Cnr Frans Conradie Rd & H O De Villiers St Brackenfell World Sports Betting Backenfell Shop 7, Aroma Village Centre, Corner Old Paarl Rd & Brackenfell Blvd Brackenfell CNA – St George’s Mall Norwich Building, Norwich On St. Goerge’s Mall Cape Town CBD WPRC TAB – Adderley Street No. 3 Adderley Street, Cape Town Station Cape Town Central GCWC TAB – 10 – Claremont 58 Main Road Claremont Alphen Farm Stall 2 Old Village Cntre, Constantia Road Constantia Odian Mini Market 216 Thornton Road Crawford WPRC TAB – Diep River Constantiaberg Hotel – 42 Main Road Diep River Hollywoodbets Du Noon 1 Roma Centre, Winning Way Du Noon Betting World – Durbanville Dubanville Racecourse Durbanville Ramim Retail Traders Wellington Road Durbanville GCWC TAB – 16 – Eerste River Shop M26, Grand Central Centre Eerste River GO Bet – WPRC TAB – Eerste River Shop M26a, Grand Central Centre, Plein St Eerste River GCWC TAB – 13 – Elsies River Cnr 28th Avenue & Halt Road Elsies River GO Bet – WPRC TAB – Elsies River Cnr, 28th Avenue & Halt Road Elsies River Sharpes 607 Main Road, Clifton Parade Building Fish Hoek WPRC TAB – Fishhoek 64 First Avenue Fish Hoek PNA – Garden Centre Shop No 16 Gardens Centre, Mill St Gardens Hollywoodbets Boulevard 142 Nelson Mandela Boulevard, George Industrial George Hollywoodbets George 11 Hibernia Street George WPRC TAB – George 1b Dunmow Centre, Hibernia St George Hollywoodbets Vasco (Cpt) 255 Voortrekker Road, Extension 2 Goodwood 7-Eleven Kenilworth 40 Doncaster Rd Kenilworth WPRC TAB – Kenilworth Turf Club Kenilworth Race Course, Wetton Rd Kenilworth WPRC TAB – Phillipi (Kenilworth Racing) Shop 7, Philippi Plaza, Lansdowne Rd, Philippi Kenilworth Betting World – Kenilworth Kenilworth Racecourse Keniworth GCWC TAB – 28 – Makhaza Shop 13, Makhaza Shopping Centre, Lansdowne Rd Khayelitsha Trueman’s Takeaways 286 Main Road Kirstenhof Shamrock 54 Brighton Road Kraaifontein Access City Pub Unit 40 1 Van Riebeeck Road Kuilsriver Betting World – Kuilsriver Unit 40, 1 Van Riebeeck Road, Kuils River. Kuilsriver GCWC TAB – 11 – Kuilsriver Unit 40, 1 Van Riebeeck Road, Kuils River. Kuilsriver Ok Mini Market 99 Van Riebeeck Road Kuilsriver Betting World – Maitland 274 Voortrekker Street Maitland Hollywoodbets Malmesbury Shop 5, Swartland Hotel, Voortrekker Road Malmesbury WPRC TAB – Malemesbury 4 Rainer Street Malmesbury 7-Eleven Milnerton Cnr Of Koeberg & Zastaron Rd Milnerton Betting World – Milnerton Gallery Cntre,Cnr Koeberg & Montague Milnerton Kwikspar – Tableview Shop 15 Flamingo Sq, Blaauberg Rd, Table View Milnerton Lorna Doone 42 Milnerton Centre, Koeberg Road Milnerton Hollywoodbets Beacon Valley No. 1 Charlie Street,Beacon Valley Industria Mitchells Plain WPRC TAB – Beacon Valley No 7 Charlie Street, Beacon Valley Mitchells Plain WPRC TAB – Morgenster Shop 10, Morgenster Shopping Centre, Cnr Morngenster & Ann-Marie Drive Mitchells Plain WPRC TAB – Rocklands Rocklands Shopping Centre, C/o Park Rd & Caravelle Avenues, Rocklands Mitchells Plain Killani Motors Cnr Koeberg And Turf Club Drive Montague Gardens GCWC TAB – 14 – Morgenster Shop 10, Morgenster Shopping Centre, Cnr Morngenster & Ann-Marie Drive Morngenster Hollywoodbets Mossel Bay 3 Crook Street Mossel Bay GCWC TAB – 23 – Mowbray 1st Floor, Chavda House,Main Road Mowbray GO Bet – WPRC TAB – Mowbray Chavda House, Cnr Station & Main Road Mowbray WPRC TAB – Nyanga Junction Shop 24, Nyanga Junction,Duinefontein Nyanga Oriental Restaurant Club Bzar, 337 Main Road (TAB / Go Bet) Observatory Hollywoodbets Voortrekker Shop 2, 57 Voortrekker Street Oudtshoorn CNA – Paarl Mall Shop 31 Paarl Mall Elm & Vlei Street Paarl Hollywoodbets Paarl 41 Lady Grey Street Paarl WPRC TAB – Paarl Die Ou Tuin, Shop 1, Cnr Breda & Loop Street Paarl Winners Parklands 27b Leonardo Park, Link Road Parklands Betting World – Tygerberg 358 Voortrekker Road Parow Hollywoodbets Parow 129 King Edward Strt,Cnr Picton & Parow Strt Parow Parow Cafe 88 Voortrekker Road Parow GCWC TAB – 29 – Mandalay Shop 15,Mandalay Mall, Swartklip Road Phillipi CNA – Old Mutual Park 8 Grasmere Rd, Pinelands Pinelands CNA – Pinelands Shop 20 Howard Centre ,Howard Drive Pinelands Victoria Cafe 108 Victoria Road South Field Plumstead GCWC TAB – 26 – Retreat 2 Shop 5, Retreat Mall, Station Road Retreat Light Cafe Klipfontein Rylands (Next To Elite Market) Rylands WPRC TAB – Rylands Corner Simonweg & David Road Rylands Betting World – Saxenberg 10 Muskat Road Saxenberg Park Harry’s Fruit Corner Main & Marais Rd Sea Point Hollywoodbets Sea Point 26 Hall Road Sea Point Betting World – Seapoint 321 B Main Road Seapoint CNA – Sea Point 1 Kloof Rd, Medical Centre Seapoint 7-Eleven Beehive 159 Main Road Somerset West Betting World – Helderburg 6 Derrick Drive, Heritage Business Park Somerset West GCWC TAB – 08 – Somerset West Wild West Sports Bar Shop 6, Church Street (Kerk St) Somerset West GO Bet – Retreat – GCWC TAB Block C, Retreat Mall Station Road 7-Eleven Stellenbosch V11 (Valles) 234 Bird Street Stellenbosch GCWC TAB – 25 – Stellenbosch 1st Floor, 139 Bird Street Stellenbosch GO Bet – WPRC TAB – Stellenbosch 1st Floor, 139 Bird Street Stellenbosch Strand Multi Save Supermarket 146 Main Road (Opp Caltex Garage) Strand WPRC TAB – Cafe D’ville 3c Porterfield Road, Bloubergrand Tableview Estoril 201 Voortrekker Road Vasco WPRC TAB – Vredenburg North Western Hotel, Cnr Saldanha & Main Rd Vredenburg Hollywoodbets Waterkant 47 Waterkant Street Waterkant GCWC TAB – 30 – Wellington (Robin Hood) Shop 2, Shah’s Corner, Colibri Street Wellington WPRC TAB – Wellington Shop 2, Shah’s Corner, Colibri Street Wellington Hollywoodbets Worcester Shop 2, Value Centre, 52 Stockenstrom St Worcester Hollywoodbets Wynberg 258 Main Road Wynberg Station Road Cafe Mynard Road & Cnr Station Road Wynberg