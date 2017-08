DUBAI DUTY FREE SHERGAR CUP – RACECARD ASCOT, SATURDAY, AUGUST 12, 2017 1.05pm £45,000 Dubai Duty Free Shergar Cup Dash 5f For 3yo+, rated 86-105 (also open to such horses rated 85 and below). Lowest weight: 4-y-o and up 8st 9lb; 3-y-o 8st 6lb. Highest weight: 4-y-o and up 10st; 3-y-o 9st 11lb. Penalties, after August 5, 2017, for each race won 3lb. 1) MIRZA 10-10-00 10st 0lb Rae Guest [7] Fran Berry GBI 2) PIPERS NOTE 7-9-10 9st 10lb Ruth Carr [3] Neil Callan GBI 3) WILLYTHECONQUEROR (IRE) 4-9-10 9st 10lb William Muir [5] Alexander Pietsch EUR 4) TROPICS (USA) 9-9-09 9st 9lb Dean Ivory [10] Emma-Jayne Wilson GIRLS 5) DOC SPORTELLO (IRE) 5-9-09 9st 9lb Tony Carroll [1] Adrie De Vries EUR 6) SIR ROBERT CHEVAL 6-9-09 9st 9lb Robert Cowell [6] Michelle Payne GIRLS 7) GREEN DOOR (IRE) 6-9-07 9st 7lb Robert Cowell [4] Umberto Rispoli EUR 8) LEXINGTON ABBEY 6-9-06 9st 6lb Kevin Ryan [2] Kerrin McEvoy ROW 9) BLAINE 7-9-06 9st 6lb Brian Barr [8] Keita Tosaki ROW 10) STAKE ACCLAIM (IRE) 5-9-06 9st 6lb Dean Ivory [12] Jamie Spencer GBI Reserves: HAKAM (USA) 5-9-05 9st 5lb Michael Appleby [11] JACK DEXTER 8-9-01 9st 1lb Jim Goldie [9] 1.40pm £45,000 Dubai Duty Free Shergar Cup Stayers 2m For 4yo+, rated 81-100 (also open to such horses rated 80 and below). Lowest weight 8st 9lb; highest weight 10st. Penalties, after August 5, 2017, for each race won 3lb. 1) COSMELLI (ITY) 4-10-00 Gay Kelleway [11] Anthony Delpech ROW 2) BYRON FLYER 6-9-09 Ian Williams [3] Alexander Pietsch EUR 3) SWASHBUCKLE 4-9-08 Andrew Balding [9] Neil Callan GBI 4) GRACELAND (FR) 5-9-08 Michael Bell [4] Keita Tosaki ROW 5) GAVLAR 6-9-07 William Knight [7] Kerrin McEvoy ROW 6) EUCHEN GLEN 4-9-06 Jim Goldie [12] Adrie De Vries EUR 7) WOLFCATCHER (IRE) 5-9-03 Ian Williams [5] Hayley Turner GIRLS 8) BERRAHRI (IRE) 6-9-02 John Best [6] Jamie Spencer GBI 9) ANGEL GABRIAL (IRE) 8-9-02 Richard Fahey [10] Umberto Rispoli EUR 10) FLEETING VISIT 4-9-01 Eve Johnson Houghton [8] Emma-Jayne Wilson GIRLS Reserves ARTY CAMPBELL (IRE) 7-8-13 Bernard Llewellyn [2] MEDBURN CUTLER 7-8-08 Paul Henderson [1] 2.15pm £45,000 Dubai Duty Free Shergar Cup Challenge 1m 4f For 4yo+, rated 76-95 (also open to such horses rated 96 and 97; such horses rated 75 and below are also eligible). Lowest weight 8st 9lb; highest weight 10st. Penalties, after August 5, 2017, for each race won 3lb. 1) MANJAAM (IRE) 4-9-13 Ed Dunlop [5] Kerrin McEvoy ROW 2) PETITE JACK 4-9-12 Archie Watson [1] Anthony Delpech ROW 3) MUKHAYYAM 5-9-12 Tim Easterby [3] Hayley Turner GIRLS 4) KAPSTADT (FR) 7-9-11 Ian Williams [7] Michelle Payne GIRLS 5) JACOB CATS 8-9-11 William Knight [6] Keita Tosaki ROW 6) NIBLAWI (IRE) 5-9-11 Neil Mulholland [12] Emma-Jayne Wilson GIRLS 7) OASIS FANTASY (IRE) 6-9-10 David Simcock [9] Adrie De Vries EUR 8) KAATSKILL NAP (FR) 4-9-10 Venetia Williams [10] Alexander Pietsch EUR 9) GREAT HALL 7-9-10 Mick Quinn [4] Fran Berry GBI 10) GAWDAWPALIN (IRE) 4-9-09 Sylvester Kirk [11] Jamie Spencer GBI Reserves: PLUTOCRACY (IRE) 7-9-05 Gary Moore [2] FARQUHAR (IRE) 6-9-02 Michael Appleby [8] 2.50pm £45,000 Dubai Duty Free Shergar Cup Mile 1m (Round) For 4yo+, rated 81-100 (also open to such horses rated 80 and below). Lowest weight 8st 9lb; highest weight 10st. Penalties, after August 5, 2017, for each race won 3lb. 1) EARLY MORNING (IRE) 6-9-11 Harry Dunlop [11] Michelle Payne GIRLS 2) EXAMINER (IRE) 6-9-06 Stuart Williams [5] Hayley Turner GIRLS 3) MANSON 4-9-05 Dominic Ffrench Davis [3] Emma-Jayne Wilson GIRLS 4) BREAKABLE 6-9-05 (3lb ex) Tim Easterby [1] Umberto Rispoli EUR 5) BRIGLIADORO (IRE) 6-9-04 Philip McBride [4] Anthony Delpech ROW 6) BASIL BERRY 6-9-03 Chris Dwyer [7] Jamie Spencer GBI 7) LEADER WRITER (FR) 5-9-03 Henry Spiller [8] Neil Callan GBI 8) KNIGHT OWL 7-9-03 James Fanshawe [9] Fran Berry GBI 9) RAISING SAND 5-9-03 Jamie Osborne [12] Alexander Pietsch EUR 10) NICHOLAS T 5-9-02 Jim Goldie [10] Kerrin McEvoy ROW Reserves MEDBURN DREAM 4-9-02 Paul Henderson [6] HIGHLAND COLORI (IRE) 9-9-02 Andrew Balding [2] 3.25pm £45,000 Dubai Duty Free Shergar Cup Classic 1m 4f For 3yo, rated 76-95 (also open to such horses rated 96 and 97; such horses rated 75 and below are also eligible). Lowest weight 8st 9lb; highest weight 10st/ Penalties, after August 5, 2017, for each race won 3lb. 1) KASPERENKO 3-10-00 David Lanigan [6] Adrie De Vries EUR 2) CONTANGO (IRE) 3-9-11 Andrew Balding [10] Kerrin McEvoy ROW 3) APPOINTED 3-9-11 Tim Easterby [9] Alexander Pietsch EUR 4) REACHFORTHESTARS (IRE) 3-9-10 David O’Meara [11] Umberto Rispoli EUR 5) BEAR VALLEY (IRE) 3-9-07 Mark Johnston [5] Fran Berry GBI 6) HOLD SWAY (IRE) 3-9-06 Charlie Appleby [2] Hayley Turner GIRLS 7) GLENYS THE MENACE (FR) 3-9-01 John Best [8] Anthony Delpech ROW 8) ITALIAN HEIRESS 3-9-00 Clive Cox [1] Keita Tosaki ROW 9) RAKE’S PROGRESS 3-9-00 Heather Main [4] Neil Callan GBI 10) MISTER BLUE SKY (IRE) 3-8-12 Sylvester Kirk [3] Michelle Payne GIRLS Reserve: STAR OF THE EAST (IRE) 3-8-12 Mark Johnston [7] 4.00pm £45,000 Dubai Duty Free Shergar Cup Sprint 6f For 3yo, rated 81-100 (also open to such horses rated 80 and below). Lowest weight 8st 9lb; highest weight 10st. Penalties, after August 5, 2017, for each race won 3lb. 1) REPTON (IRE) 3-10-00 Richard Hannon [9] Michelle Payne GIRLS 2) SMOKEY LANE (IRE) 3-10-00 Christian Williams [12] Emma-Jayne Wilson GIRLS 3) NOBLY BORN 3-9-13 John Gosden [4] Adrie De Vries EUR 4) GOLDEN APOLLO 3-9-11 Tim Easterby [3] Fran Berry GBI 5) PRIVATE MATTER 3-9-10 Richard Fahey [8] Hayley Turner GIRLS 6) GOODWOOD CRUSADER (IRE) 3-9-09 Richard Hughes [5] Neil Callan GBI 7) LUALIWA 3-9-09 Kevin Ryan [11] Anthony Delpech ROW 8) BELLE MEADE (IRE) 3-9-08 Andrew Balding [10] Keita Tosaki ROW 9) BOHEMIAN FLAME (IRE) 3-9-08 Andrew Balding [7] Umberto Rispoli EUR 10) MEGAN LILY (IRE) 3-9-04 Richard Fahey [6] Jamie Spencer GBI Reserves: POET’S SOCIETY 3-9-03 Mark Johnston [2] TURANGA LEELA 8st-13lb Ian Williams [1]